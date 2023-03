Controlli antidroga: arrestato 45enne a Scafati

Arrestato un 45enne di Scafati per possesso di droga. L'uomo è stato fermato dai carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

L'arresto

L'indiziato si trovava in auto, in via Dante Alighieri a Scafati, quando un brigadiere della stazione di Sant’Antonio Abate, libero dal servizio, lo ha riconosciuto. Ha chiesto rinforzi per un controllo. Aveva notizia che all'uomo gli avrebbero ritiriato la patente. Quando i militari lo hanno perquisito gli hanno trovato addosso e in macchina 54 dosi di cocaina, oltre a 450 euro in contanti ritenuti provento illecito, un bilancino di precisione e sostanza per il taglio dello stupefacente.