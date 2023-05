Trovati con droga in casa, due giovani allontanati da Scafati

Arresti convalidati per due delle tre persone arrestate giorni fa, a Scafati, per il possesso di oltre 114 grammi di cocaina. Il blitz in un appartamento con tanto di perquisizione.

Le decisioni del giudice

In manette erano finiti un 36enne e due 22enni di Scafati. I militari della Sezione operativa avevano perquisito l’abitazione di uno degli indagati, rinvenendo e sequestrando 451 involucri contenenti 114,50 grammi di cocaina suddivisa in dosi. All'interno c'erano pure 1.570 euro in contanti. Il giudice del tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato gli arresti ma ha liberato il 36enne per carenza indiziaria, decidendo per il divieto di dimora per i due 22enni. Il pm aveva chiesto la custodia in carcere.