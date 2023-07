Prova a gettare droga nel Wc di casa, fermato dai carabinieri

Tenta di disfarsi della droga che aveva in casa, gettandola nel bagno. E' stato allontanato dal comune di Scafati un 59enne del luogo, destinatario di un controllo dei carabinieri della tenenza lo scorso venerdì. L'uomo era stato inizialmente arrestato per il possesso di 5 involucri contenenti 5 grammi di cocaina, insieme ad altri due involucri, sempre con all'interno residui della stessa sostanza.

Il blitz

A seguito di una perquisizione, i carabinieri avevano inoltre sequestrato altri cinque involucri contenenti 2,80 grammi di cocaina, che erano stati nascosti all'interno di un contenitore in metallo per caramelle. Infine, in un cassettone del mobile Tv, l'indagato aveva nascosto 0,65 grammi di cocaina, sempre custoditi in un involucro in cellophane Giorni fa, il giudice ha convalidato l'arresto per poi sottoporre l'uomo al divieto di dimora.