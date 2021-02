Scafati, cocaina nella tabaccheria: arrestato commerciante

È stato arrestato giorni fai dai carabinieri dopo il rinvenimento di una partita di cocaina lo scafatese incensurato G.C. , 55enne gestore di un tabacchi con la famiglia in via Nazionale. La merce, secondo gli investigatori, aveva un valore di mercato di circa 40mila euro.

Le indagini

L’uomo è stato controllato nel corso di un accertamento mirato, con perquisizione personale e rinvenimento di alcune dosi pronte alla rivendita che aveva addosso, e poi sottoposto ad una ulteriore fase di riscontro. Nel prosieguo degli accertamenti, avvenuto dopo una “soffiata”, i carabinieri hanno controllato un garage nella sua disponibilità lungo via Nazionale, dove sono state trovate altre dosi di droga, e infine hanno effettuato l’ultimo passaggio della perquisizione all’interno della tabaccheria di famiglia dove lavora, completando il rinvenimento complessivo di 107 grammi di cocaina in totale. Dai controlli è emerso che il garage non era di proprietà del 55enne ma intestato a un’altra persona. Proprio su quest’ultimo, ora, si stanno focalizzando le indagini dei carabinieri per capire quale ruolo abbia nella vicenda. l commerciante è stato accusato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l'udienza di convalida l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.