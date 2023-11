Traffico di droga con canali all'estero, condannato salernitano

Traffico di droga, la Cassazione ha confermato il concordato in appello a 12 anni e 8 mesi di reclusione per un 43enne di Scafati per associazione finalizzata allo spaccio. Gli episodi - come dimostrato dalle indagini - si registrarono tra Scafati, Salerno e i paesi vesuviani.

L'inchiesta

Durante le indagini furono sequestrati grossi quantitativi di sostanza stupefacente. Ancora, furono raccolti elementi di riscontro al trasporto, detenzione e distribuzione di cocaina, crack, hashish e marijuana. Dalle accuse, l'imputato scafatese - ritenuto “dominus” dell’organizzazione - avrebbe diretto e organizzato l’approvvigionamento della droga intrattenendo, al contempo, stretti rapporti con la criminalità locale e contatti con organizzazioni criminali estere. Due le persone arrestate in flagranza, all'epoca, nel 2018, con il successivo sequestro di 630 chili di hashish nascosti all'interno di un rimorchio e di altri 11,059 chili di cocaina, in possesso di un altro imputato. In primo grado le condanne per gli altri andavano dagli 8 ai 5 anni di reclusione.