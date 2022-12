Due chili di hashish in casa, fratelli marocchini patteggiano 2 anni

Hanno patteggiato 2 anni con pena sospesa, per detenzione ai fini di spaccio, due fratelli marocchini arrestati a Scafati giorni fa. Hanno 33 e 38 anni. Erano finiti ai domiciliari, dopo essere stati arrestati dai carabinieri di San Marzano sul Sarno.

L'arresto

I militari avevano trovato circa 2 chili di hashish e 30 grammi di marijuana. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore. Il quantitativo di droga, ritenuto per uso non personale, è stato posto sotto sequestro e non è esclusa un’attività investigativa successiva per ricostruire eventuali canali di rifornimento, così come degli assuntori che pure potrebbero essere collegati ai due fratelli di origine marocchina.