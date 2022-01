Scafati, blitz antidroga in casa di un 18enne: finisce in manette

In casa aveva diverse quantità di droga. Per questo, è stato destinatario di un blitz con perquisizione, perchè ritenuto pusher attivo del territorio. In casa aveva crack ma anche cocaina

Il blitz

I carabinieri lo hanno arrestato qualche giorno fa. Si tratta di un 18enne, incensurato, accusato di detenzione ai fini di spaccio. Il ragazzo vive nelle palazzine di Mariconda e pare fosse nel mirino degli inquirenti da tempo. I militari hanno controllato i suoi movimenti nella convinzione che gestisse una base operativa per lo spaccio di stupefacenti. Il ragazzo aveva anche una pistola giocattolo. L'estate scorsa, era stato coinvolto in una rissa. Sotto sequestro sono finiti sessanta grammi tra cocaina, crack e marijuana