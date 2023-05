Droga dalla Spagna e Olanda, appello conferma condanne

Droga dalla Spagna all'Olanda che finiva poi nelle province di Napoli e Salerno, l'appello conferma le condanne per un gruppo di imputati, coinvolti in un'indagine Antimafia qualche anno fa. Tra questi anche uno scafatese, ritenuto colpevole con 12 anni di reclusione. Il resto delle condanne raggiunge i 32 anni complessivi

Le accuse

L'organizzazione trattava tutti i tipi di stupefacenti: cocaina e crack, ma anche hashish e marijuana. Nel corso delle indagini furono arrestate due persone, sorprese in flagranza mentre trasportavano grossi carichi di droga: il 14 aprile 2018 finì in manette un 41enne di Castellammare di Stabia, trovato alla guida di un convoglio con 630 chili di hashish nascosti nel rimorchio; il 16 giugno 2018 fu la volta di un 71enne, trovato in possesso di 11,059 chili di cocaina. La droga arrivava dalla Spagna e dai Paesi Bassi, spesso con mezzi su ruote. Quintali di stupefacenti di ogni tipo, che si muovevano grazie all'asse tra la malavita campana e le organizzazioni straniere. Tutto guidato, secondo la ricostruzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, dallo scafatese, ritenuto tra i principali spacciatori dell'area e tra gli 11 destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita dalla Squadra Mobile di Salerno.