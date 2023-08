Spaccio di droga, in 37 rischiano il processo

Traffico di droga a Scafati, in 37 rischiano il processo. Si tratta di fatti che vanno dal 2017 al 2018, tra Scafati e Santa Maria la Carità, con il traffico di droga gestito da un'organizzazione ritenuta di natura mafiosa.

Le indagini

Stando alle indagini condotte dai carabinieri, capo promotore e organizzatore del traffico risulterebbe essere G.B. , legato alla famiglia del boss Matrone (non coinvolto nell'inchiesta). Nel caso specifico, vengono ricostruiti episodi di spaccio di marijuana, anche in quantitativi ingenti, così come cocaina e hashish. I ruoli, così come per la precedente indagine, vengono divisi tra più indagati. Quindi, da chi reperiva la droga presso i fornitori a chi invece lo trasportava e consegnava ai pusher e, ovviamente, recuperava i crediti vantati dalle vendite. Le informative dei carabinieri raccontano di incontri presso un bar e negli uffici di una ditta di noleggio auto, finalizzate ad individuare la nuova clientela dove smerciare la droga. Per i capi del sistema vi è l'aggravante mafiosa. Negli oltre 70 capi d'accusa ci sono cessioni e possesso di stupefacenti di vario tipo, come la vendita ad una coppia di coniugi di Battipaglia droga per un valore pari a oltre 12mila euro.