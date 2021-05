Scafati, secondo arresto in un mese per droga: giudice lo allontana dalla Campania

Ieri mattina, un 30enne di Scafati, già noto alle forze dell'ordine, è stato nuovamente arrestato per una nuova accusa di spaccio

Era stato arrestato un mese fa, per possesso in casa di cocaina, crack e marijuana. Ieri mattina, un 30enne di Scafati, già noto alle forze dell'ordine, è stato nuovamente arrestato per una nuova accusa di spaccio

Il blitz

In casa gli sono stati trovati quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, circa 20 grammi, con materiale utile per il confezionamento della sostanza, come bilancini di precisione e bustine di cellophane. Dopo la convalida dell'arresto, il tribunale ha disposto l'obbligo di dimora fuori dalla Regione Campania