Cocaina in casa, pronta per lo spaccio: a giudizio 30enne scafatese

Va a giudizio per spaccio di cocaina un 30enne di Scafati, già noto alle forze dell'ordine, per quanto contestato nello scorso mese di aprile

Le accuse

Nella prima fase della pandemia, l'uomo fu trovato in possesso di 17 involucri di cellophane termosaldati, per 14 dosi medie giornaliere dicocaina, ricavabili. Tutto finito sotto sequestro. Nel passato dello scafatese c'erano già stati precedenti in tal senso, legati alla filiera della vendita di sostanze stupefacenti nell'Agro. Il controllo fu eseguito dai carabinieri in casa, con esito positivo.