Narcos di Scafati, commerciava droga tra l'Agro e il napoletano: condanna a 14 anni

È stato condannato a 14 anni di reclusione, per l’accusa di traffico di stupefacenti e con l’esclusione dell’aggravante transnazionale, lo scafatese V.S., il 41enne ritenuto un broker sull’asse vesuviano, al confine tra Scafati e Torre Annunziata, in rapporti con persone del napoletano.

L'indagine

L'uomo era ritenuto parte di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti su scala internazionale e locale con base a Scafati, l’area Vesuviana e il salernitano, con la posizione di vertice contestata nell’ambito di un sistema. V.S. è ritenuto un elemento di spicco del gruppo, specializzato in reati in materia di stupefacenti, insieme con altri soggetti della provincia napoletana, dei quali molti impegnati in ruoli di secondo livello. Già in passato, era stato coinvolto in diverse inchieste Antimafia per spaccio di droga. L'uomo avrebbe organizzato l’approvvigionamento di cocaina e hashish con relativo finanziamento dell’acquisto, intrattenendo al contempo stretti rapporti con la criminalità locale e contatti con organizzazioni criminali estere. Nel corso delle indagini furono arrestate due persone in flagranza di reato con contestuale sequestro di diverse sostanze stupefacenti. Il 14 aprile del 2018 fu arrestato uno degli imputati, sorpreso a trasportare, a bordo di un convoglio veicolare, 630 chili di hashish, nascosti all’interno del rimorchio. A giugno dello stesso anno, invece, fu arrestata una seconda persona trovata in possesso di 11 chili di cocaina.