Spaccio a Scafati, 8 condanne dopo l'inchiesta "Buon Compleanno"

Traffico di droga, sono oltre 70 gli anni di carcere per altrettanti imputati - otto ritenuti colpevoli - , emesse al termine del processo di primo grado nell'indagine dell'Antimafia a Scafati, ribattezzata "Buon Compleanno". I fatti risalgono al 2007. Le sentenze di condanna vanno dai 4 ai 14 anni di reclusione.

Le accuse

Diverse anche le assoluzioni, per la maggior parte dei coinvolti. Il tribunale ha disposto sentenza di assoluzione anche per alcuni capi contestati a chi, invece, è stato condannato. Tra gli avvocati difensori c’erano Francesco Matrone, Sofia Pisani, Massimo Pietro Balzano, Antonio Raiola, Andrea Manzillo ed Elia Di Natale. Sessanta giorni per le motivazioni. L'inchiesta svelò l'esistenza di un gruppo attivo a Scafati e nel vesuviano nella vendita di stupefacente. Il gruppo avrebbe mirato ad ottenere il monopolio dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, attraverso l'imposizione di un proprio "sistema". Cadute alcune aggravanti dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Una volta depositate le motivazioni, per le difese sarà possibile ricorrere in appello. L'inchiesta portò a diversi arresti nel 2010, figlia di un'altra operazione antidroga, condotta dai carabinieri, sempre sul territorio scafatese