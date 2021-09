Grammi di coca nascosti in un ovetto: 30enne di Scafati nei guai

L'uomo era già noto per diversi precedenti, più volte intercettato in vari momenti della filiera della vendita di sostanze stupefacenti

Sarà processato per il possesso di 2 grammi di cocaina contenuti in un ovetto di plastica, pronto per essere scambiato con un acquirente, un 30enne di Scafati, atteso dal processo monocratico il prossimo ottobre. Le accuse risalgono all'aprile 2020, nella fase del lockdown del primo periodo di pandemia. Il ragazzo aveva nascosti 17 involucri di cellophane termosaldati, per quattordici dosi medie giornaliere ricavabili, tutto finito sotto sequestro.

Il sequestro

L'uomo era già noto per diversi precedenti, più volte intercettato in vari momenti della filiera della vendita di sostanze stupefacenti. In questo caso il controllo fu effettuato dai carabinieri della tenenza, con la perquisizione a dare esito positivo. Tra i precedenti, anche una maxi inchiesta della Dda di Salerno sullo spaccio di droga a Scafati.