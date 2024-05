Traffico di droga, chieste condanne per oltre 100 anni

Traffico di droga a Scafati, chiesti oltre 100 anni di carcere dalla procura Antimafia. La sentenza arriverà a giugno. Si tratta di fatti che vanno dal 2017 al 2018, tra Scafati e Santa Maria la Carità, con il traffico di droga gestito da un'organizzazione ritenuta di natura mafiosa. Gli imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato sono 13. Per il resto dei coinvolti ci sarà il rito ordinario.

Le indagini

Stando al lavoro investigativo condotto dai carabinieri - in parallelo ad una serie di estorsioni consumate a danno di commercianti nel comune scafatese - il capo promotore e organizzatore del traffico di stupefacenti risulterebbe essere G.B. , più volte coinvolto in indagini di Antimafia. Nel caso specifico, vengono ricostruiti episodi di spaccio di marijuana, anche in quantitativi ingenti, così come cocaina e hashish. I ruoli, così come per la precedente indagine, vengono divisi tra più imputati. Da chi riforniva la droga presso i fornitori a chi invece lo trasportava e consegnava ai pusher e, ovviamente, a chi recuperava i crediti vantati dalle vendite. Le informative dei carabinieri raccontano di incontri presso un bar e negli uffici di una ditta di noleggio auto, finalizzate ad individuare la nuova clientela dove smerciare la droga. Per i capi del "sistema" vi è l'aggravante mafiosa. Negli oltre 70 capi d'accusa vengono ricostruiti cessioni e possesso di stupefacenti di vario tipo, come la vendita ad una coppia di coniugi di Battipaglia droga per un valore pari a oltre 12mila euro. Nei prossimi giorni, invece, sarà deciso il rinvio a giudizio o il proscioglimento per il resto degli imputati.