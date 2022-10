Cocaina in casa, provano a lanciarla nel water: in carcere marito e moglie

Nascondeva in casa circa 50 grammi di cocaina, già confezionata. E' stato arrestato un 58enne di Scafati, a Boscoreale, già noto per precedenti penale. Insieme a lui in manette, è finita anche la compagna, una straniera di 50 anni, che avrebbe tentato di gettare la droga nel water, poco prima dei controlli

L'operazione

I militari avevano controllato prima il bar gestito da un parente dell'uomo, a Scafati, dove non era stato trovato nulla di anomalo. Poi la casa, a Boscoreale. Poco prima del loro ingresso, la donna avrebbe tentato di disfarsi della droga, poi recuperata e finita sotto sequestro. Per i due è scattato il carcere.