Beni confiscati, 1,5 milioni dal Pnrr per il fondo agricolo "Nappo"

Martedì 27 dicembre alle ore 11:00, si terrà una conferenza stampa sul fondo agricolo Nappo di Scafati per illustrare i lavori che verranno realizzati e la costituzione della cooperativa che gestirà in futuro le attività sul bene confiscato, a cominciare dalla gestione degli orti. Il fondo in questione, il più grande bene confiscato a vocazione agricola della provincia di Salerno è stato inserito fra i 72 progetti che hanno ottenuto un finanziamento nell'ambito della missione 5 del Pnrr, dedicata alla rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie. Il bene in questione, nello specifico, ha ricevuto un finanziamento pari ad 1,5 milioni di euro.

L'incontro

All’incontro con la stampa, cui seguirà un brindisi augurale, parteciperanno il presidente dell’Ats “Terra Viva”, Giuseppe Carotenuto, il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, la dirigente della sede di Napoli dell'ANBSC, Daniela Lombardi, il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci e i referenti regionali e provinciali di Libera. Sono stati invitati, inoltre, il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, il Procuratore di Nocera Inferiore Antonio Centore, l'assessore regionale alla Sicurezza Mario Morcone, gli esponenti e i rappresentanti delle forze dell'ordine e le associazioni del territorio.