Fuggono all'alt dei carabinieri, poi tentano di investirli: indagine chiusa per 2 giovani

Chiuse le indagini per due ragazzi di Scafati, fermati nel napoletano a marzo scorso, dopo un inseguimento dei carabinieri che gli avevano intimato l'alt per un controllo. Le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti utili a offendere.

La storia

I due cercarono anche di investire i militari. Furono poi rintracciati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale oltre che per il possesso di un coltello e un tirapugni. Uno dei due, durante la fuga, avrebbe anche gettato via della droga, che fu non mai trovata.