Emergenza furti d'auto a San Pietro: l'appello di "Scafati Arancione"

Emergenza sicurezza a Scafati. In via Abate Cuomo, il segretario di Scafati Arancione, Francesco Carotenuto, lancia un allarme specifico. Nella zona di San Pietro, infatti, si sono registrati diversi furti d'auto negli ultimi giorni. A facilitare l'azione di ladri o bande organizzate la scarsa illuminazione e la mancanza di controlli. Un contesto di degrado più volte segnalato da cittadini alle istituzioni, così come da una parte della classe politica.

«In pochi mesi, ben 4 auto sono state rubate in via Abate Cuomo. Adesso mi segnalano che la situazione sta diventando insostenibile e sarebbe il caso che si intervenisse per contrastare questo fenomeno che sta dilagando sempre di più in città. Visto che fino a qualche anno fa uno dei problemi in quell'area era l'abbandono di rifiuti scellerato e oggi sempre nello stesso posto il problema è diventato il furto di auto, un sistema di video sorveglianza non sarebbe male. Poi ci lamentiamo che la gente va via dalla città perché nemmeno si fa nulla per garantire le cose più elementari di un paese civile».