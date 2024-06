Furti e rapine in negozi e attività commerciali, il sindaco incontra la categoria

Gli episodi relativi a furti e rapine a Scafati, specie a ridosso di attività commerciali e abitazioni, ha spinto il sindaco Pasquale Aliberti a convocare la categoria dei commercianti per un confronto. Il primo cittadino ha promesso di mantenere in forma costante i contatti con le forze dell'ordine, al fine di prevenire reati futuri sul territorio.

L'incontro

"Ho incontrato una rappresentanza delle attività commerciali del nostro territorio, in particolare alcuni proprietari dei Sali e Tabacchi, per ragionare sui furti e sulle rapine anche violente di cui sono state vittime e che si stanno verificando negli ultimi tempi. L’impegno dell’amministrazione è di continuare a fare sinergia con la Tenenza dei Carabinieri di Scafati e con la Compagnia di Nocera, con le quali mi sono sentito telefonicamente per rappresentare quanto ci è stato riferito ma che è già ben noto alle Forze dell’Ordine e al nostro Comandante della Polizia Municipale. Una strategia di contrasto a questi fenomeni e un eventuale rafforzamento del pattugliamento notturno verranno messe in campo già da settimana prossima, subito dopo gli impegni delle Forze dell'Ordine presso i seggi elettorali per le elezioni europee"