Ladri messi in fuga dai cittadini, si indaga a Scafati

Emergenza sicurezza a Scafati. Un furto consumato, giorni fa, in contrada Cappelle spinge i cittadini a rincorrere i ladri. Era da poco trascorsa la mezzanotte quando una banda di ladri avrebbe prima tagliato una rete in ferro, per poi entrare all'interno di una proprietà.

L'episodio

I quattro sarebbero stati visti da un residente, con il passaparola veloce fatto poi ad altri residenti, con contestuale chiamata alle forze dell'ordine. Da tempo, infatti, alcuni cittadini hanno pensato di organizzare delle ronde notturne in ragione dei tanti episodi avvenuti nel recente passato. I ladri sarebbero stati inseguiti per un pò, prima di fuggire verso il napoletano.