Scafati, ruba una macchina vecchia di 30 anni: l'amarezza della proprietaria

L'auto era in sosta dentro un parco privato, in via Dante Alighieri. Molto vecchia, essendo stata immatricolata nel 1990. Ma questo non ha fermato un ladro che, notti fa, è riuscito a rubare una Fiat Panda 750, di proprietà di un'anziana

Il fatto

La donna, di 75 anni, ha scoperto il furto nel momento in cui era uscita di casa per recarsi al cimitero - come racconta Il Mattino - non trovando però il veicolo. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Scafati, ai quali l'anziana ha raccontato tutto il suo stupore e amarezza per il furto subito, visto che la stessa utilizzava il veicolo per poche cose, vista l'età ma anche l'affidabilità del mezzo