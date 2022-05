Scafati, ruba un'auto ma il proprietario lo riprende in video: ladro ai domiciliari

Ruba un’automobile e viene individuato da un video diffuso su un Facebook da un residente. Così è finito agli arresti domiciliari un 40enne di Scafati, già noto alle forze dell’ordine, identificato dai carabinieri per un video diventato virale su alcuni gruppi Facebook.

Il colpo

Giorni fa il colpo in via Alcide De Gasperi, quando il ladro è entrato in azione per rubare una Fiat Punto. Il malvivente non si è accorto però che era stato ripreso da un video, girato proprio dal proprietario dell'auto. Da lì la denuncia ai carabinieri, con i militari al lavoro per dare un’identità all’uomo che aveva forzato la portiera dell’auto. Dal video si vedeva il volto dell’uomo che, dopo aver manomesso la portiera dell’abitacolo, si era allontanato dalla zona. Così è stato facile per i militari, coordinati dal tenente Gennaro Vitolo, identificare l’autore dell’episodio.