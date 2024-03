Furto sventato in casa, ladri in fuga dopo l'arrivo dei proprietari

Furto sventato a Scafati, giorni fa, come segnalato attraverso i social e con denuncia ai carabinieri. Una banda di ladri sarebbe riuscita ad entrare in un appartamento in via Armando Diaz. Il ritorno in casa dei proprietari ha messo in fuga i ladri. Resta tuttavia l'allarme tra i cittadini, che più volte hanno segnalato movimenti sospetti e furto consumati nelle proprie abitazioni.