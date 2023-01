Rubano 35 litri d'olio da un'azienda: nei guai una coppia

Rubano olio extravergine di oliva da un deposito, nei guai un 26enne napoletano e una 25enne incensurata, di Scafati. Per tre volte, in due giorni, la coppia avrebbe rubato delle taniche contenenti l’olio da un deposito di Poggiomarino.

Il colpo

Con un’auto presa a noleggio a Scafati, l’ultima volta, di notte, i due avrebbero portato via 35 litri prodotti da un oleificio. Il 26enne, nativo di Torre del Greco, e la compagna scafatese sono stati scoperti dal proprietario dell’azienda, che ha dato l’allarme ai carabinieri che sono intervenuti. I due, nel tentativo di fuggire dai militari di Torre Annunziata, intervenuti sul posto, hanno cercato di speronare con la loro auto quella dell’Arma, senza riuscirci. I carabinieri li hanno infatti fermati e tratti in arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso indagini per stabilire se i due siano gli autori di alcuni furti segnalati in passato, nella zona tra Scafati, Angri, San Marzano sul Sarno, Pompei e Poggiomarino