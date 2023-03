Ladro in pizzeria, forza ingresso e porta via soldi dalla cassa

Furto in una pizzeria a Scafati, giorni fa. All'alba di martedì, un ladro è entrato all'interno del ristorante di via Catalano, forzando la serranda e dirigendosi poi alla cassa, per prendere i soldi.

Il colpo

Poi la fuga, indisturbata. Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza di Scafati. Il video del ladro è stato diffuso dalla proprietaria del ristorante.