Scafati, trova i ladri in casa e nasce colluttazione: banditi in fuga

Sventato furto in abitazione, è accaduto a Scafati giorni fa, nella zona di San Pietro, già bersagliata da episodi simili per mano di bande di malviventi.

Il fatto

L'intrusione sarebbe avvenuta nel pomeriggio l'altro ieri, con i ladri che - dopo essere entrati in casa - avrebbero puntato a portare via denaro e oggetti preziosi. Il ritorno in casa dei proprietari ha evitato che il furto potesse consumarsi. Tra il padrone di casa e uno dei ladri ne è nata anche una colluttazione, costata al primo leggere escoriazioni. I malviventi si sono poi dati alla fuga. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. Diverse le segnalazioni, invece, inviate alle forze dell'ordine sui raid di bande di criminali.