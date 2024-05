Sfondano ingresso e rubano la cassaforte, colpo al supermercato

Furto al supermercato 365 in via De Gasperi a Scafati. Un nuovo episodio criminale nella città dell'Agro, dopo il furto in un appartamento in pieno giorno in via Martiri d'Ungheria. La notte scorsa, dei balordi hanno preso di mira il supermercato 365 di via Alcide De Gasperi, svaligiato con tanto di cassaforte portata via dalla banda. Sul furto indagano i carabinieri della locale tenenza, impegnati a risalire ai responsabili anche attraverso le riprese delle telecamere di videosorveglianza.

La denuncia

Ad intervenire sulla questione è il capogruppo di Scafati Arancione Francesco Carotenuto "Non abbiamo neppure finito di commentare l’ennesimo furto in appartamento che questa notte eccone un altro: ai danni del Supermercato 365 in via De Gasperi. La situazione sta sfuggendo di mano. Scriverò l’ennesima lettera alle autorità competenti. Non si può vivere in queste condizioni con la paura perenne che la prossima vittima possa essere uno di noi".