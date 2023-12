Tovaglietta votiva rubata in chiesa, l'appello: "Valore simbolico, restituitela"

Rubata una tovaglietta votiva dall'altera della chiesa di Bagni, a Scafati. Il furto si è consumato qualche giorno fa - come racconta Il Mattino - in relazione all'ornamento donato in devozione da Raffaella Cimmi

Il furto

La tovaglia è stata realizzata a mano. La donna ha lanciato un appello per ritrovarla, avendo un valore simbolico e importante. Ecco il messaggio affidato alla comunità: "Buongiorno scafatesi, vi ricordate di me? Spero di sì. Sono la ragazza che, due anni fa, ha chiesto aiuto a tutti voi per pregare per mio marito. Oggi sono qui a scrivere perché sono rimasta molto male. Vedete, questa tovaglia l'ho fatta realizzare da mia suocera e mia zia per la Madonna di Bagni. Tutte le volte che mi sono ritrovata lì a piangere, in quel posto isolato, non mi sono mai sentita sola. Purtroppo, qualcuno l'ha rubata e non so cosa fare. Erano giorni che non la vedevo e ho chiesto a molte persone, pensavo l'avessero lavata, ma invece niente: se la sono presa. Chiedo con il cuore in mano a chi l'abbia presa di portarla di nuovo lì, per noi è preziosa. Stiamo lottando contro una malattia da quasi 4 anni e questa tovaglia ha un valore speciale per noi. Se stai leggendo, ti prego di riportarla lì. Buon Natale a tutti voi, spero possiate essermi di aiuto."