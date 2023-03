Ferito alla gamba da colpo di pistola, minore in comunità

Ferito alla gamba mentre tornava a casa, 16enne finisce in comunità. I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando un ragazzo di 20 anni restò ferito per colpi d'arma da fuoco. Ad indagare i carabinieri di Nocera Inferiore e Scafati. Il minore, che sarà interrogato nei prossimi giorni, è stato raggiunto da un'ordinanza cautelare.

Il fatto

Era da poco trascorsa la mezzanotte, la vittima rientrava a casa quando fu colpito ad una gamba dal colpo di una pistola. Fu trasferito in ospedale e le sue condizioni, seppur critiche, non lo misero in pericolo di vita. Diverse ipotesi al vaglio degli inquirenti. Il ragazzo fu sentito dalle forze dell'ordine. Il minore, invece, sarà interrogato prossimamente. Da chiarire le ragioni dietro quanto accaduto. Decisive, per la sua identificazione, filmati di sorveglianza e testimonianze.