Assalto ad una gioielleria nella notte a Scafati, rubata merce per 30mila euro

Hanno sfondato la vetrina di una gioielleria del centro, provando poi a rubare al suo interno. Il gruppo avrebbe portato via diversi oggetti preziosi, fuggendo poco dopo e lasciando in evidenza il buco creato all'interno del vetro blindato.

L'indagine

Quattro le persone ricercate dai carabinieri. L'episodio risale a martedì notte, in via Nazionale. C'è un video che ha ripreso l'azione dei malviventi, armati di martelli, bastoni e spranghe in ferro. Nel giro di pochi minuti il gruppo ha spaccato la vetrata del negozio e rubato pezzi per un danno sitmato intorno ai 30mila euro. A sollecitare l'intervento dei carabinieri sono stati i residenti, svegliati nel cuore della notte - intorno alle 2 - a causa del frastuono provocato dal danneggiamento della vetrata.