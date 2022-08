Scafati, "Patto per i videopoker con la camorra": imprenditore resta in carcere

Affari con la criminalità organizzata scafatese per ottenere il monopolio della gestione dei videopoker tra l’Agro nocerino sarnese e l’hinterland vesuviano. La Cassazione ha dichiarato «inammissibile» il ricorso sulla decisione del gup e del Riesame di Salerno, per un imprenditore di Scafati, finito in carcere perchè accusato di essere partecipe a reati commessi da clan di camorra operanti sul territorio di Scafati e zone limitrofi. Nello specifico, l'accusa era di illecita concorrenza con violenza eminaccia aggravato dal metodo mafioso e per favoreggiamento personale aggravato.

L'indagine

Il blitz risale a dicembre scorso, con l'arresto di 21 persone legate a loro volta alle organizzazioni di tre clan criminali. A Scafati, in particolare, a quelli di Matrone e Loreto/ Ridosso, accusati di aver taglieggiato imprenditori forti dell’appartenenza camorristica. Secondo l’accusa, con l’aiuto degli esponenti criminali della zona, l'imprenditore avrebbe imposto servizi e slot ad imprenditori titolari di esercizi commerciali. Se qualcuno rifiutava, non avrebbe esitato a minacciarli. Nelle motivazioni della Cassazione si fa riferimentto al genero del boss Matrone. «Informava nelle intercettazioni persone a lui vicine degli accordi raggiunti dall''imprenditore con un altro commerciante per la installazione di slot machine. B. era intervenuto personalmente per fare inserire gli apparecchi dell'indagato in un bar come risultava sia da una conversazione e sia dalle stesse dichiarazioni della vittima, ben consapevole della portata della sollecitazione e della copertura mafiosa dell'indagato». Lo stesso, originario di Gragnano, «aveva assunto un atteggiamento omertoso nei confronti dell'autorità giudiziaria da cui era stato sentito, negando ogni coinvolgimento nel settore delle macchinette».