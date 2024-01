Travolto e ucciso da un treno Circum, forse una "distrazione fatale"

Sembra essere chiara la dinamica dell'incidente mortale nel quale ha perso la vita Raffaele Acampora, il 51enne di Sant'Antonio Abate, che venerdì sera è stato investito da un treno della Circumvesuviana lungo la linea Napoli-Torre Annunziata-Poggiomarino, in via Berardinetti a Scafati. L'uomo era in sella ad uno scooter. Aveva attraversato un passaggio a livello senza barriere, quando un treno lo ha preso in pieno. Forse una distrazione, forse un azzardo, di questo sono convinti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore che indagano sull'accaduto. Con loro, il sostituto procuratore Viviana Vessa, giunta sul posto insieme ai militari.

La dinamica

Come spiegato da Eav, i segnalatori ottici e acustici (le luci rosse) erano funzionanti. Per molti quei passaggi a livello andrebbero sostituti con le barriere automatiche. L'incidente si è verificato dopo le 20 di venerdì scorso. L'uomo potrebbe essere stato indotto dalla fretta o forse non ha sentito gli avvisi, perchè probabilmente aveva delle cuffie con le quali ascoltava musica. E' questa l'ipotesi sulle quali i carabinieri lavorano per ricostruire quanto accaduto. Pare sia stato del tutto impossibile per il treno fermarsi in tempo, visti anche i tempi molto lunghi di frenata dei convogli.