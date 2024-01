Ripristino degli asfalti in città, iniziati gli incontri al Comune per gli interventi

Ripristino dell'asfalto in città, il sindaco di Scafati ha incontrato i vertici dell'Enel per programmare gli interventi in città, nelle prossime settimane. È il primo degli incontri che si svolgeranno con le società che stanno lavorando per i sottoservizi. A breve l'amministrazione incontrerà anche Iterga e Gori per la Rete Fognaria.

Gli interventi

Entro febbraio - come comunica il primo cittadino - partiranno anche tutti i lavori sulle strade non oggetto di interventi da parte di società terze, già appaltati per asfalti, segnaletica e parchi urbani. Queste le strade oggetto di ripristino Enel a regola d'arte entro la fine di gennaio. I lavori saranno eseguiti in orari notturni. Per le strade segnalate, è previsto il ripristino anche del passi pedonali e della segnaletica orizzontale e verticale.

Via Fosso dei Bagni (50m prima dell'inizio del cavalcavia sul Fiume)

Corso Trieste (dall'incrocio di via Fosso dei Bagni fino all'intersezione con via B. Accardi)

Via Poggiomarino (tratto dall'intersezione con via B.Accardi)

Via B.Accardi

Via Pietro Conte

Via Lo Porto (fino alla scuola Badia poiché gli altri 3km verranno asfaltati con segnaletica verticale, orizzontale e messa in sicurezza dalla provincia nel mese di febbraio)

Via Realvalle

Via Zì Paolo (dalla cabina fino a via Cristinelli)

Via Aquino

Via vicinale Matrone (tratto terminale)

Via Oberdan (tratti)

Via Manzoni (tratti)

Via Roma tratti (tratti)

Via Dante Alighieri (tratti)