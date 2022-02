Scafati piange Marcello e prega per Sergio: è caccia alle due persone fuggite dopo l'incidente

La città di Scafati è ancora attonita per la comparsa del 23enne Marcello Panariello. Il giovane, ieri sera, era in sella alla sua moto quando, improvvisamente, si è schiantato contro un’auto che sfrecciava ad alta velocità in via Lo Porto. Lo schianto è stato fatale per lui. L’amico coetaneo che era sullo scooter con lui, Sergio K le sue iniziali, è tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Sui social, in queste ore, si stanno moltiplicando gli appelli per pregare proprio per l’amico di Marcello, che sta lottando tra la vita e la morte.

Le indagini

Intanto, i carabinieri ritengono che a bordo dell’Alfa Romeo Stevio vi fossero due persone che, subito dopo il violento impatto, si sono date alla fuga. La vettura, inoltre, è risultata rubata: il furto risale a qualche giorno fa a Nocera Inferiore. E, forse proprio per questo, riportava una targa straniera irregolare. La salma di Marcello Panariello si trova presso l’obitorio di Mercato San Severino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.