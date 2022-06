Infermiere di Scafati con laurea e tesserino falso, la scoperta dopo controllo su ambulanza

Infermiere con laurea e tesserino falsi. Questo quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Sorrento, che hanno controllato a Sant’Agnello una postazione di servizio di emergenza del 118. All'interno, c'erano due sanitari, autista ed infermiere.

I controlli

Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso infatti che l’infermiere in questione, un 50enne di Scafati già noto alle forze dell’ordine, non era un vero sanitario. L'uomo pare svolgesse da circa un anno senza alcun titolo abilitativo la professione di infermiere. Il 50enne, per farsi assumere dalla società privata che presta il servizio di emergenza per conto dell’Asl Na 3 sud, aveva fornito una laurea falsa con tanto di pergamena e un tesserino di iscrizione all’ordine professionale infermieristico, anche questo falso. L’uomo è stato denunciato e dovrà rispondere all’Autorità giudiziaria del reato di esercizio abusivo della professione infermieristica.