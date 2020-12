Studente esonerato dall'ora di religione, l'insegnante gli dà il voto: rischia il processo

Attribuisce due voti ad uno studente, nella materia di Religione, nonostante il primo non abbia mai preso parte alle lezioni. Un insegnante di una scuola di Scafati rischia il processo secondo richiesta della Procura di Nocera, con l'accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale

La storia

L'uomo era stato indagato a piede libero. Dietro quel gesto, al momento, non vi sarebbe una chiara spiegazione. Stando alle accuse, il ragazzo non avrebbe mai partecipato alle lezioni, perchè aveva chiesto l'esonero dall'insegnamento di Religione Cattolica, come previsto dalla legge. Ciò nonostante, il docente gli avrebbe attribuito due voti, durante lo scorso mese di gennaio.