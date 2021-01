Scafati, beccati mentre provano a rubare in alcuni box auto: avevano attrezzi da scasso

Beccati mentre tentavano di rubare in alcuni box auto, a Scafati. Stavano portando via un casco, inizialmente, poi i carabinieri hanno trovato anche degli attrezzi in possesso dei due. Il primo ha circa 40 anni, il secondo più giovane: entrambi sono comparsi ieri dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore, che ha convalidato l'arresto a seguito dell'operazione condotta dai carabinieri della tenenza.