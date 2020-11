Blitz nell'area dell'ex Copmes: sequestrata lavanderia a Scafati

Opere abusive all'interno dell'area ex Copmes, carabinieri sequestrano una lavanderia industriale. Il blitz risale a due giorni fa, con i militari impegnati a controllare la documentazione urbanistica di alcune attività presenti

I risultati

Insieme alla polizia municipale e tecnici del comune, i caraibnieri hanno eseguito un controllo in una lavanderia industriale, in via Domenico Catalano. Sono diverse le irregolarità emerse, sotto il profilo urbanistico. Lo stabile è stato così posto sotto sequestro, mentre i titolari della lavanderia avranno possibilità di presentare chiarimenti nelle sedi opportune. I controlli rientrano in una più ampia indagine di verifiche all'interno di tutta l'area, con il vaglio delle autorizzazioni urbanistiche