Bomba contro macelleria a Scafati, patteggiano in 3

Bomba contro una macelleria di Scafati, ipatteggiano una pena sotto i 2 anni i tre imputati che rispondevano di danneggiamento: due donne e un ragazzo di 23 anni, per quanto accaduto la notte del 31 dicembre 2021 a Scafati.

L'indagine

Fu il giovane a essere individuato quale esecutore materiale dell'innesco dell'ordigno contro l'attività commerciale, mentre le due donne rispondono in concorso delle medesime accuse, avendo seguito il ragazzo. Titolare del negozio era lo zio del giovane. Alla base del gesto vi sarebbero stati dei dissidi familiari, di natura economica, che avrebbero provocato fratture nel rapporto tra le famiglie. A dimostrarlo il contenuto delle intercettazioni telefoniche, insieme ai verbali di sommarie informazioni riempiti dinanzi alla polizia giudiziaria da parte di alcuni familiari. Quella sera, due giovani in sella ad uno scooter piazzarono l'ordigno in via Trieste, a Scafati. Dopo essersi allontanati, abbandonarono il mezzo per strada, in un punto specifico, per poi fuggire dopo essere stati recuperati da tre persone, con un’automobile. La visione dei filmati consentì ai carabinieri di ricostruire il percorso effettuato dal gruppo, con lo scooter abbandonato in un altro posto e poi recuperato dai carabinieri. Nel procedimento altri due minori saranno giudicati dal tribunale competente.