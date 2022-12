Martellate alla sorella durante una lite, morì dopo 4 mesi: ci sarà processo per omicidio

Aggredì la sorella a martellate, al culmine di una lite. Era il 14 marzo scorso. La donna morì in ospedale dopo 4 mesi di ricovero. L'uomo sarà ora processato per omicidio volontario. Questo quanto deciso dal gup per un 60enne di Scafati.

La storia

Una perizia decisa dal gup riferì che la donna morì a seguito di quei colpi di martello e non per problemi di natura medica, come invece sostenuto in una denuncia. L'uomo si era presentato spontaneamente ai carabinieri dellatenenza poco dopo aver aggredito la sorella. I carabinieri avevano raccolto ogni elemento utile alle indagini e avevano visionato i filmati dei sistemi di video sorveglianza presenti. Le liti erano pregresse e per motivi economici, culminate poi con quell'aggressione rivelatasi mortale poi quel giorno. Il processo partirà a febbraio dinanzi alla Corte d'Assise di Salerno a febbraio.