Sposato per due volte, ma il divorzio non risulta in tempo: salernitano indagato per bigamia

Si sposa due volte - almeno secondo l'accusa - e ora è indagato per bigamia. Si tratta di un 45enne di Scafati, convolato a nozze la prima volta con una i talia a e poi, dopo un anno, con una bulgara. Per queste nozze, erano giunti in Italia i documenti dai quali risultava che l'uomo fosse già sposato.

La storia

Secondo quanto raccontato dalla Città, l'uomo risultava però aver mai divorziato con la prima. Così del caso era stata informata l'Avvocatura dello Stato e poi la Procura di Roma, che ha chiesto a carico dell'uomo il processo. L'uomo si era sposato in Bulgaria, dopo aver rotto con la prima moglie. Il divorzio, ora effettivo, non lo era ancora quando i documenti furono inviati all'autorità. In Bulgaria l'uomo spiegò di aver firmato documenti che lo avrebbero impegnato con le nozze solo in un secondo momento.