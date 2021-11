Mercato settimanale a Scafati, ok all'orario prolungato per il periodo natalizio: soddisfatto Cavallaro (Cna)

Accogliendo la richiesta inviata dalla Cna, in rappresentanza degli operatori mercatali, il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, attraverso un’apposita ordinanza, ha disposto il prolungamento dell’orario del mercato settimanale per i giorni 30 novembre, 7, 14 e 21 dicembre 2021.

Il commento

Molto soddisfatto il vice presidente della Cna Fioravanti Cavallaro che spiega: “Come Cna ex Avac non ci spaventano nuove sfide da affrontare per il futuro della categoria, anzi nell’ambito innovazionistico e riformistico puntiamo sempre a primeggiare a livello Nazionale.Abbiamo redatto un mini piano commerciale natalizio, programmato insieme al Comitato Territoriale, con l’obbiettivo di incrementare la produttività delle aziende mercatali, che sarà affiancato da una relativa campagna pubblicitaria, della quale stiamo già elaborando una bozza da ieri pomeriggio, in collaborazione con la nostra agenzia di Marketing e Comunicazione. Per comunicare, non useremo solo la carta stampata, ed il semplice volantinaggio, ma anche le nostre pagine ufficiali Facebook ed Instagram “Mercato Scafatese” che ad oggi si palesano come un ottimo investimento in fatto di comunicazione con le clientele, sia con quelle già fidelizzate che con altri potenziali target”. Insomma – aggiunge Cavallaro – “ancora una volta ci apprestiamo a formulare nuovi approcci ad una interpretazione ormai obsoleta del lavoro mercatale. I piani commerciali, con relativa campagna pubblicitaria sono il binomio giusto, sono i nuovi mezzi del presente e del futuro per il rilancio del comparto per i post pandemia, ovviamente ci sarà da lavorare tanto, ma questo non ci spaventa.Oltre che l’Amministrazione tutta, che il Comando della Polizia Municipale, ringraziamo l’Assessore al Commercio Arcangelo Sicignano che ha sottolineato l’esigenza di lavorare maggiormente in vista delle festività natalizie” conclude Cavallaro.