Lutto a Scafati, addio al consigliere comunale Alfonso Carotenuto

Lutto nel mondo politico a Scafati per la scomparsa di Alfonso Carotenuto, consigliere comunale centrista, eletto alle ultime elezioni amministrative con la lista Scafati Moderata. A strapparlo all’amore della sua famiglia e all’affetto degli amici un male incurabile. Carotenuto, 57 anni, lascia la moglie Giuseppina e le figlie Anna e Valentina. Le esequie partiranno questa mattina, dalla casa in via Lo Porto alle 12.15 e proseguiranno per la chiesa di San Pietro Apostolo.

Il dolore

Il cordoglio Cristoforo Salvati: “Sono vicino alla famiglia Carotenuto per la perdita del caro Alfonso, già piu volte consigliere comunale e cittadino impegnato nel sociale. Una persona che lascia nella comunità di San Pietro e in chi lo ha conosciuto un vuoto incolmabile. A nome personale e di tutta l'amministrazione comunale sentite condoglianze”.