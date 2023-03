Dramma a Scafati, anziano lascia il braciere acceso e muore sul letto

Tragedia ieri mattina, a Scafati, dove un anziano di 90 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via Passanti. Sembra che a provocarne il decesso siano state le esalazioni provocate dal braciere che l’uomo teneva acceso.

Le indagini

Il novantenne – secondo quanto si è appreso – era sdraiato sul letto, con accanto la moglie, la quale è stata trasportata in ospedale per accertamenti. A fare la scoperta è stato il figlio. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri scafatesi.