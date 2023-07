Travolto in bici da una betoniera, una perizia per ricostruire l'incidente

Servirà anche una perizia per ricostruire la tragedia avvenuta giorni fa, a Scafati, quando un uomo in bicicletta fu vittima di uno scontro con una betoniera. La vittima era un 55enne del luogo, Massimo Fabiano.

L'incidente

A deciderlo la Procura, che ha nominato giorni fa un perito che dovrà ricostruire la dinamica del sinistro mortale e i movimenti dei due mezzi. L'uomo era in sella alla sua bicicletta quando si scontrò con una betoniera. Inutili i soccorsi. Sul posto giunsero carabinieri e polizia locale per i rilievi del caso e per avviare le indagini e ricostruire quanto accaduto. Allo stato, chi guidava la betoniera è indagato per omicidio stradale.