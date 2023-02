Scafati, 70enne ritrovato senza vita in casa: era morto da più di un mese

Un 70enne è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione sita in via Mortellari a Scafati. L'uomo, che in passato aveva avuto anche dei problemi giudiziari, da tempo non si faceva vedere più in giro.

Il ritrovamento

La lunga assenza ha insospettito i vicini, i quali hanno allertato i soccorsi. Una volta dentro, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo, morto da circa 40 giorni. Sul posto i carabinieri ed il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Disposta l'autopsia per risalire alle cause del decesso.