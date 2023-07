Morto dopo essere caduto da un capannone, si procede per omicidio colposo

Potrebbero presto finire nel registro degli indagati gli addetti alla sicurezza e i responsabili, interni alla ditta, a seguito della morte di un 19enne di Sant'Antonio Abate, deceduto giorni fa, a Nocera, dpoo essere precipitato martedì mattina mentre stava eseguendo lavori di manutenzione termoidraulici sul tetto di un capannone a Scafati.

L'indagine

Una caduta da di appena quattro metri che aveva causato gravissimi lesioni al giovane, finito per questo Rianimazione all'ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. L'operaio era intento a lavorare sul tetto di una torrefazione, in via Vicinale Giardino, in località Bagni. La dinamica è ancora in corso di accertamento e gli avvisi di garanzia potranno essere emessi a seguito di accertamenti irripetibili, come l'autopsia, da svolgere per ricostruire la dinamica diq uanto accaduto. Il lavoro dei carabinieri, infatti, sarà coadiuvato dai tecnici dello Spsal dell'Asl Salerno, ai quali è destinato il compito di evidenziare eventuali mancanze di rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro.