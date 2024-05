Incidente sul lavoro: muore operaio di 22 anni in un cantiere

Tragedia, nella tarda mattinata di oggi, a Scafati, dove un operaio di 22 anni è morto mentre lavorava in un cantiere in via Pietro Merchiode. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il giovane, residente a Poggiomarino, stesse sollevando, con una carrucula, alcune lastee in acciaio quando una di queste l'ha travolto e gli ha tagliato la gola. La dinamica, comunque, è ancora tutta da chiarire.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata all'obitorio dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove però è deceduto. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.