Cinque rapine in farmacia armato di coltello, ora rischia il processo

Un uomo di Scafati è imputato e rischia il processo per 5 rapine, commesse presso altrettante farmacie, nel 2021. I comuni interessati sono Scafati, per due volte, poi Nocera Inferiore, Angri e Sant'Antonio Abate. Un altro colpo fallì, presso una farmacia a Pagani. Per lui la procura ha chiesto ora il processo.

Le indagini

L'uomo fu individuato grazie ad un casco integrale, con sopra recante una scritta, che si era ripresentata durante tutti i colpi. L'uomo, armato di un coltello, riuscì a rapinare i cinque esercizi commerciali, portando via diverse migliaia di euro. Con lui è imputata anche una seconda persona, accusata di aver modificato la targa di uno scooter, sul quale l'uomo avrebbe commesso le singole rapine.